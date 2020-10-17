Еще 115 человек с коронавирусом выявили в Удмуртии

Еще 115 пациентов с коронавирусом выявили в Удмуртии Фото: Амир Закиров

На утро 17 октября в Удмуртии выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

На этот раз коронавирус не зафиксировали в 16 муниципальных образованиях. Диагноз подтвердили у 49 жителей Ижевска, 11 жителей Воткинска, девяти жителей Шарканского района, 7 жителей Кезского района, 6 жителей Завьяловского района, 6 жителей Глазова, 5 жителей Можги, 4 жителей Сарапула, 4 жителей Воткинского района, 4 жителей Кизнерского района, 4 жителей Увинского района, 3 жителей Игринского района, 2 жителей Селтинского района и у 1 жителя Алнашского района.

138 человек выздоровели. Один пациент с коронавирусом скончался, женщине был 71 год.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 7312 случаев заражения коронавирусом. 5054 человека выздоровели, 130 скончались. 1428 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 591 — средней степени тяжести, 109 — в тяжелом состоянии.

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