В Ижевске полицейские могут проверить телефон у горожан Фото: Архив «КП» в Ижевске

В социальных сетях жители Ижевска стали рассказывать о том, что их останавливают люди в штатском, предъявляют удостоверение полицейского и спрашивают телефон.

— Кому встречались три мужика на черной «Гранте»? У одного из них корочка МВД. К одногруппнику подошли и начали требовать смартфон, чтобы посмотреть какой-то imei? Нам вот интересно стало, зачем это им. Те сказали что ищут ворованный телефон, но уж больно подозрительные они, — рассказал один из горожан в группе «Доска позора Ижевск» (орфография и пунктуация автора сохранены).

В комментариях некоторые пользователей отметили, что тоже с таким сталкивались.

Корреспондент КП обратился за комментарием в пресс-службу МВД по Удмуртии. Там отметили, что полицейские действительно могут проверить телефон.

— Сотрудники оперативных подразделений могут проверять таким образом телефон. Причем сотрудники оперативных подразделений обычно находятся в гражданской форме одежды. Если у гражданина возникает вопрос, действительно ли перед ним сотрудник полиции, он может попросить предъявить удостоверение.

Также жители могут позвонить в дежурную часть по телефону 02 (с мобильного 102) и уточнить, работает ли такой сотрудник в ведомстве.

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