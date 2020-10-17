Карта распространения коронавируса на 17 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: Архив «КП» в Ижевске
На утро 17 октября в Удмуртии выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом. На этот раз коронавирус не зафиксировали в 16 муниципальных образованиях. 138 человек выздоровели. Один пациент с коронавирусом скончался, женщине был 71 год. Всего в Удмуртии зарегистрировано 7312 случаев заражения коронавирусом. 5054 человека выздоровели, 130 скончались.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск — 3595
Завьяловский район — 480
Можга — 426
Глазов — 311
Воткинск — 314
Сарапул — 220
Алнашский район — 195
Малопургинский район — 191
Игринский район — 127
Увинский район — 120
Можгинский район — 109
Балезинский район — 105
Красногорский район — 100
Шарканский район — 105
Воткинский район — 93
Сарапульский район — 81
Вавожский район — 77
Якшур-Бодьинский район — 73
Кезский район — 76
Кизнерский район — 65
Глазовский район — 60
Граховский район — 55
Киясовский район — 53
Селтинский район — 51
Ярский район — 46
Сюмсинский район — 36
Дебесский район — 35
Юкаменский район — 34
Каракулинский район — 34
Камбарский район — 30
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