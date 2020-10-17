Карта распространения коронавируса на 17 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: Архив «КП» в Ижевске

На утро 17 октября в Удмуртии выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом. На этот раз коронавирус не зафиксировали в 16 муниципальных образованиях. 138 человек выздоровели. Один пациент с коронавирусом скончался, женщине был 71 год. Всего в Удмуртии зарегистрировано 7312 случаев заражения коронавирусом. 5054 человека выздоровели, 130 скончались.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск — 3595

Завьяловский район — 480

Можга — 426

Глазов — 311

Воткинск — 314

Сарапул — 220

Алнашский район — 195

Малопургинский район — 191

Игринский район — 127

Увинский район — 120

Можгинский район — 109

Балезинский район — 105

Красногорский район — 100

Шарканский район — 105

Воткинский район — 93

Сарапульский район — 81

Вавожский район — 77

Якшур-Бодьинский район — 73

Кезский район — 76

Кизнерский район — 65

Глазовский район — 60

Граховский район — 55

Киясовский район — 53

Селтинский район — 51

Ярский район — 46

Сюмсинский район — 36

Дебесский район — 35

Юкаменский район — 34

Каракулинский район — 34

Камбарский район — 30

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Ижевска могут принять участие в презентации концепции развития Березовой рощи

Удмуртская филармония дополнила строчки из популярных песен советами по профилактике коронавируса