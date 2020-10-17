Более 180 тысяч рублей похитили у жителя Глазова
Фото: Алена Селезнева
Мошенники похитили у 49-летнего жителя Глазова более 180 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Несколько дней назад глазовчанину позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Злоумышленник сообщил, что от имени мужчины кто-то подал заявки на оформление онлайн-кредитов. Для аннулирования заявок и предотвращения дистанционных хищений потерпевшему необходимо было сообщить данные банковских карт. В результате у глазовчанина похитили 187 тысяч рублей.
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