63 тонны молочной продукции отправила Удмуртия в Китай

экспорт
Фото: Архив «КП» в Ижевске
С начала 2020 года Удмуртия отправила в Китай три партии молочной продукции, 63 тонны. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии.
Отмечается, что на экспорт в Китай республика отправила молоко ультрапастеризованное и молочный коктейль.
— Данная продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, соответствует требованиям страны-импортера. Ее качество и безопасность подтверждены лабораторными испытаниями,— подчеркнули в пресс-службе управления.
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