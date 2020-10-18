Карта распространения коронавируса на 18 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Статистика заболеваний коронавирусом по районам Удмуртии
Фото: pixabay.com
На утро 18 октября в Удмуртии выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом. 142 человека выздоровели. Мужчина 65 лет и две женщины 61 и 65 лет, к сожалению, скончались. Всего в Удмуртии зарегистрировано 7422 случаев заражения коронавирусом. 5196 человека выздоровели, 133 скончались.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск — 3655
Воткинск — 331
Глазов — 311
Можга — 426
Сарапул — 231
Алнашский район — 195
Балезинский район — 105
Вавожский район — 77
Воткинский район — 94
Глазовский район — 60
Граховский район — 55
Дебесский район — 35
Завьяловский район — 485
Игринский район — 127
Камбарский район — 35
Каракулинский район — 37
Кезский район — 76
Кизнерский район — 65
Киясовский район — 53
Красногорский район — 100
Малопургинский район — 191
Можгинский район — 109
Сарапульский район — 82
Селтинский район — 53
Сюмсинский район — 36
Увинский район — 122
Шарканский район — 108
Юкаменский район — 34
Якшур-Бодьинский район — 73
Ярский район — 46
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