Карта распространения коронавируса на 18 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Статистика заболеваний коронавирусом по районам Удмуртии Фото: pixabay.com

На утро 18 октября в Удмуртии выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом. 142 человека выздоровели. Мужчина 65 лет и две женщины 61 и 65 лет, к сожалению, скончались. Всего в Удмуртии зарегистрировано 7422 случаев заражения коронавирусом. 5196 человека выздоровели, 133 скончались.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск — 3655

Воткинск — 331

Глазов — 311

Можга — 426

Сарапул — 231

Алнашский район — 195

Балезинский район — 105

Вавожский район — 77

Воткинский район — 94

Глазовский район — 60

Граховский район — 55

Дебесский район — 35

Завьяловский район — 485

Игринский район — 127

Камбарский район — 35

Каракулинский район — 37

Кезский район — 76

Кизнерский район — 65

Киясовский район — 53

Красногорский район — 100

Малопургинский район — 191

Можгинский район — 109

Сарапульский район — 82

Селтинский район — 53

Сюмсинский район — 36

Увинский район — 122

Шарканский район — 108

Юкаменский район — 34

Якшур-Бодьинский район — 73

Ярский район — 46

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Еще 110 человек заболели коронавирусом в Удмуртии