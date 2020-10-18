20 заявок на участие в фестивале «Театрально Приволжье» поступило в Удмуртии Фото: pixabay.com

На участие в региональном отборочном этапе фестиваля «Театральное Приволжье». Поступило 20 заявок от театралов Удмуртии. 14 из них от детских студий. Ещё 6 прислали молодёжные коллективы. Участие в конкурсе планируют принять Глазовский, Завьяловский, Балезинский, Игринский, Каракулинский, Селтинский, Увинский и Кизнерский районы. А также жители Ижевска и Воткинска, сообщает пресс-служба Правительства республики.

Театральные коллективы представили на конкурс постановки в разных жанрах. Среди них: драмы, комедии, литературно-музыкальные композиции, современные пьесы и музыкальные сказки.

В рамках фестиваля заявлено две номинации: «Детский спектакль» и «Молодёжный спектакль». Лучшие постановки будут заявлены на участие в окружном этапе. Он начнётся 15 декабря.

Напоминаем, отборочный этап стартовал 15 сентября. Последний день приёма заявок – 10 ноября. Торжественная церемония закрытия и подведение итогов окружного этапа пройдут в республике в марте.

В 2019 году коллектив из Удмуртии уже становился обладателем гранта фестиваля «Театральное Приволжье». Это был Народный театр ДК «Юбилейный» из города Воткинска.

СПРАВКА КП:

Впервые фестиваль «Театральное Приволжье» прошёл в 2019 год в Нижнем Новгороде. Это была инициатива Игоря Комарова - полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. На закрытии конкурса приняли решение в 2020 году провести его в Удмуртии.

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