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В Ижевске помогающие врачам студенты-медики будут получать бесплатные обеды

Также им обещают выдать тёплую одежду
Анна Митрофанова
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С 13 октября студенты-медики, которые помогают врачам в ижевских больницах начали получать бесплатные обеды

С 13 октября студенты-медики, которые помогают врачам в ижевских больницах начали получать бесплатные обеды

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

С 13 октября студенты-медики, которые помогают врачам в ижевских больницах начали получать бесплатные обеды. Об этом сообщает Александр Бречалов на своей странице в социальных сетях. Такой запрос пришёл от студентки Республиканского медицинского колледжа Елены Пермяковой.

Запрос пришёл от студентки Республиканского медицинского колледжа Елены Пермяковой

Запрос пришёл от студентки Республиканского медицинского колледжа Елены Пермяковой

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

-Во время эфира #БречаловLive ко мне обратилась студентка 4 курса Республиканского медицинского колледжа. Она пожаловалась на некомфортные условия. Мы не можем такого допустить - ребята наравне с профессиональными врачами отрабатывают полноценные смены!- сообщает глава республики.

Также Алекснадр Бречалов рассказал, что вскоре студенты, работающие в бригадах скорой помощи, смогут переодеться в новые комплекты тёплой одежды. Сейчас же глава предложил ребятам надевать форменные куртки, которые уже есть в наличии, чтобы не мёрзнуть.

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