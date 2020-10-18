В Ижевске помогающие врачам студенты-медики будут получать бесплатные обеды

С 13 октября студенты-медики, которые помогают врачам в ижевских больницах начали получать бесплатные обеды Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

С 13 октября студенты-медики, которые помогают врачам в ижевских больницах начали получать бесплатные обеды. Об этом сообщает Александр Бречалов на своей странице в социальных сетях. Такой запрос пришёл от студентки Республиканского медицинского колледжа Елены Пермяковой.

Запрос пришёл от студентки Республиканского медицинского колледжа Елены Пермяковой Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

-Во время эфира #БречаловLive ко мне обратилась студентка 4 курса Республиканского медицинского колледжа. Она пожаловалась на некомфортные условия. Мы не можем такого допустить - ребята наравне с профессиональными врачами отрабатывают полноценные смены!- сообщает глава республики.

Также Алекснадр Бречалов рассказал, что вскоре студенты, работающие в бригадах скорой помощи, смогут переодеться в новые комплекты тёплой одежды. Сейчас же глава предложил ребятам надевать форменные куртки, которые уже есть в наличии, чтобы не мёрзнуть.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

40 новых автомобилей получат больницы Удмуртии