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Ижевчанке через суд вернули более 200 тысяч рублей за отмену авиарейсов

Её права защищал Роспотребнадзор Удмуртии
Анна Митрофанова
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Ижевчанке через суд вернули более 200 тысяч рублей за отмену авиарейса

Ижевчанке через суд вернули более 200 тысяч рублей за отмену авиарейса

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Роспотребнадзор республики помог ижевчанке вернуть более 200 тыс рублей за отмену авиарейса. Суд рассмотрел дело и вынес заочное решение. Оно ещё не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по УР.

Напоминаем, в декабре 2018 года и феврале 2019 года жительница города купила билеты, чтобы вылететь из Казани в Тбилиси и вернуться обратно. За них она заплатила 145 361 рублей. Но авиарейсы были отменены. Компания должна была возместить всю сумму, но этого не сделала.

Тогда девушка обратилась в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике для защиты своих потребительских прав. Они подготовили иск и направили в суд.

В сентябре 2020 года суд вынес заочное решение в пользу ижевчанки. Обязал авиакомпанию компенсировать сумму билетов, а также выплатить штраф.

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