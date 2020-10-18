Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 18 октября 2020 года: 110 новых случаев заражения и новые автомобили в больницах Фото: pixabay.com

18 октября в Удмуртии зарегистрировали 110 новых случаев коронавирусной инфекции. 142 пациента вылечились и были выписаны. Три человека, к сожалению, скончались.

За последние сутки провели 5 144 исследование на COVID-19. За весь период было проведено 447 028 исследований.

Всего на 18 октября в республике 7 422 подтверждённых случаев.

Карту распространения вируса по районам можно посмотреть по ссылке.

В Удмуртии региональные больницы получили новые автомобили для выездов врачей к пациентам. Это особенно важно в условиях нынешней эпидемиологической ситуации.

А руководитель программы «Спорт» Фонда Тимченко Игорь Барадачев рассказал, как переход в онлайн повлиял на шахматное образование в Удмуртии.

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