Открытие скульптуры, «Аллеи Славы» и Led-экрана ждет жителей Удмуртии в один день

Сразу три объекта откроют в один день, Фото: Архив КП

4 ноября жителей Можги ожидает торжественное открытие трех объектов. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщает глава города Михаил Трофимов.

Первый объект-скульптура Можга-Батыру. Считается, что это основатель тысячелетнего рода Можга. Именно в его честь назван город Удмуртии.

Открытие «Аллеи Славы» также пройдет 4 ноября. Общественное пространство благоустроили к 75-летию Великой Победы.

А на центральной площади города в этот же день торжественно откроют информационный Led-экран. На нём обещают показывать новостные и исторические репортажи, а также устраивать показы фильмов под открытым небом.

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