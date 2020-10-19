Фейковую новость об отравленных медицинских масках распространяют через мессенджеры в Удмуртии

МВД в Удмуртии обнаружило разлетевшуюся по мессенджерам горожан фейковую новость Фото: Архив «КП» в Ижевске

Жителям Удмуртии стали приходить сообщения, содержащие фейковую информацию о новом способе совершения краж из квартир. В них говорится, что по квартирам ходят люди и раздают пропитанные наркотиками медицинские маски. После того как человек её надевает, он теряет сознание и происходит ограбление, сообщает пресс-служба МВД по республике.

МВД по УР заявляет, что данная информация является не правдивой и по всем признакам подходит под фейк. Во-первых, сообщение не содержит источник информации. Во-вторых, нет конкретных пострадавших лиц и указания населенного пункта, где такое могло произойти. Также авторы призывают распространять это сообщение в целях создания паники среди населения.

Напоминаем, распространение недостоверной информации в СМИ или Интернете - незаконно. Оно карается штрафом до 100 тыс. рублей.

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