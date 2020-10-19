Карта распространения коронавируса на 19 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: pixabay.com

На утро 19 октября 107 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. 57 человек выздоровели и были выписаны. Ни один пациент не скончался.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 7 529 случаев заражения коронавирусом. 5 253 человека выздоровели. 133 пациента, к сожалению, скончались.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 3687

Воткинск - 331

Глазов - 311

Можга - 431

Сарапул - 243

Алнашский район - 195

Балезинский район - 105

Вавожский район - 80

Воткинский район - 94

Глазовский район - 60

Граховский район - 55

Дебесский район - 35

Завьяловский район - 509

Игринский район - 127

Камбарский район - 37

Каракулинский район - 44

Кезский район - 76

Кизнерский район - 65

Киясовский район - 55

Красногорский район - 100

Малопургинский район - 191

Можгинский район - 109

Сарапульский район - 92

Селтинский район - 53

Сюмсинский район - 37

Увинский район - 128

Шарканский район - 108

Юкаменский район - 34

Якшур-Бодьинский район - 76

Ярский район - 46

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