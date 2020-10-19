Карта распространения коронавируса на 19 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: pixabay.com
На утро 19 октября 107 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. 57 человек выздоровели и были выписаны. Ни один пациент не скончался.
Всего в Удмуртии зарегистрировано 7 529 случаев заражения коронавирусом. 5 253 человека выздоровели. 133 пациента, к сожалению, скончались.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 3687
Воткинск - 331
Глазов - 311
Можга - 431
Сарапул - 243
Алнашский район - 195
Балезинский район - 105
Вавожский район - 80
Воткинский район - 94
Глазовский район - 60
Граховский район - 55
Дебесский район - 35
Завьяловский район - 509
Игринский район - 127
Камбарский район - 37
Каракулинский район - 44
Кезский район - 76
Кизнерский район - 65
Киясовский район - 55
Красногорский район - 100
Малопургинский район - 191
Можгинский район - 109
Сарапульский район - 92
Селтинский район - 53
Сюмсинский район - 37
Увинский район - 128
Шарканский район - 108
Юкаменский район - 34
Якшур-Бодьинский район - 76
Ярский район - 46
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