В Удмуртии насмерть сбили мужчину на пешеходном переходе

16 октября в городе Глазове «Toyota Prius» сбила мужчину на пешеходном переходе Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР

16 октября в городе Глазове Toyota Prius сбила мужчину на пешеходном переходе. Этот участок не был оборудован светофором.

ДТП произошло в районе 1 дома по улице Чайковского, сообщает пресс-служба 1 отдела УГИБДД. 47-летний мужчина, к сожалению, скончался.

ГИБДД напоминает, вблизи нерегулируемых пешеходных переходов водители должны сбрасывать скорость и уступать дорогу пешеходам.

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