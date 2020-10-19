В Удмуртии насмерть сбили мужчину на пешеходном переходе

16 октября в городе Глазове «Toyota Prius» сбила мужчину на пешеходном переходе
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР
16 октября в городе Глазове Toyota Prius сбила мужчину на пешеходном переходе. Этот участок не был оборудован светофором.
ДТП произошло в районе 1 дома по улице Чайковского, сообщает пресс-служба 1 отдела УГИБДД. 47-летний мужчина, к сожалению, скончался.
ГИБДД напоминает, вблизи нерегулируемых пешеходных переходов водители должны сбрасывать скорость и уступать дорогу пешеходам.
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