Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 19 октября 2020 года: 107 человек заболели и отмена циркового фестиваля Фото: pixabay.com

18 октября в Удмуртии зарегистрировали 107 новых положительных тестов. 57 человек вылечились. Ни одного летального случая не зафиксировано.

4 909 тестов сделали за последние сутки в республике. За весь период было проведено 451 118 исследований.

Всего на 18 октября в республике 7 529 зарегистрированных случаев заболевания.

Карту распространения вируса по районам можно посмотреть по ссылке.

Тем временем, как мы видим, статистика неутешительная. Число заболевших растет с каждым днем. В такой обстановке было принято решение отменить Международный фестиваль циркового искусства в Ижевске.

Напоминаем, в Удмуртии действует обязательный масочный режим. А 18 октября МВД УР обнаружили фейковую новость об отравленных медицинских масках, которую распространяют через мессенджеры по республике. Жителей просят не доверять недостоверным источникам и не паниковать.

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