Погода в Ижевске 20 октября: облачно и до +7°С

Рассказываем о погоде в Ижевске на день Фото: pixabay.com
Доброе утро, Ижевск! Сегодня ожидается довольно хмурый и прохладный день. Подробнее о погоде во вторник расскажет «Комсомолка».
Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 20 октября будет облачно, местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит +5..+7°С, ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Ночью, вероятнее всего, без осадков. Температура опустится до 0°С. Ветер не изменит направления, его скорость снизится до 3 м/с.
Желаем вам отличного дня!
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