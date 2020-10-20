Спасатели в Удмуртии освободили ребенка, застрявшего головой в кошачьем домике Фото: www.instagram.com/pssudm/

В воскресенье, 18 октября, в одной из семей города Глазова произошел неприятный инцидент: маленький ребенок во время игры засунул голову внутрь домика для кошки и застрял. Об этом сообщила поисково-спасательная служба Удмуртии на своей официальной странице в Инстаграме.

Домик, скорее всего, уже не подлежит восстановлению Фото: www.instagram.com/pssudm/

Когда взволнованные родители не смогли самостоятельно освободить малыша, они вызвали спасателей, которые оперативно прибыли на место и разобрали конструкцию. Ребенок отделался испугом, а мурке теперь, очевидно, придется покупать новый домик – на всякий случай, с входом пошире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В Ижевске состоялся Городской семейный пешеходный марафон «Мой город»

- В Ижевске помогающие врачам студенты-медики будут получать бесплатные обеды