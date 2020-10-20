«Ростелеком» подключил систему видеонаблюдения в центрах борьбы со СПИДом в Удмуртии

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«Ростелеком» оснастил системой видеонаблюдения Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Оператор установил 18 камер во всех подразделениях медучреждения в регионе: Ижевске, Глазове, Воткинске, Можге, Сарапуле и поселках Игра и Ува. Под наблюдением находятся регистратуры, кассы и входные группы медучреждений.

Устройства объединены в единую защищенную сеть. Видеопоток с каждой камеры суммируется и обрабатывается в головном центре в Ижевске.

- Пользоваться системой видеонаблюдения от «Ростелекома» просто и удобно. Оператор вывел изображение со всех камер на один экран, что позволяет нам одновременно следить за работой подразделений центра и комплексно оценивать действия наших сотрудников, - комментирует Олег Горбунов, главный врач Удмуртского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

- Руководство медучреждения может управлять сервисом через веб-интерфейс или в мобильном приложении, дистанционно включать устройства, выгружать записи из архива, делать стоп-кадры. Все видеозаписи хранятся в защищенном облаке «Ростелекома», - поясняет Александр Костылев, заместитель директора – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком».

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Заказать сервис «Видеонаблюдение» можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома». Дополнительная информация – по бесплатному номеру 8-800-200-3000 или на сайте компании.

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