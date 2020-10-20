Подозреваемый в вооруженном нападении на аптеку задержан в Ижевске

Подозреваемый в вооружённом нападении на аптеку задержан в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске полицейские на месте преступления задержали 20-летнего ижевчанина, пытавшегося ограбить аптеку. Он угрожал сотруднице и хотел украсть психотропное вещество.

Напоминаем, о случившемся в дежурную часть сообщила девушка, которая стояла за кассой аптеки. Она рассказала полицейским, что ей угрожают предметом, похожим на пистолет.

На место была направлена группа задержания Росгвардии и ближайший дежурный автопатруль, сообщает пресс-служба МВД УР. Когда они прибыли, парень все еще находился в здании. Он вел себя неадекватно. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось вступить с ним в переговоры.

Ижевчанина задержали. У него изъяли пневматический газобаллонный пистолет.

Девушка не пострадала.

Сейчас парень находится в СИЗО. Против него завели уголовное дело. Ведется расследование. Задержанного проверяют на содержание запрещенных веществ в организме. Он может получит до 10 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Пьяного велосипедиста сбили в Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.