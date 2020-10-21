Погода в Ижевске на 21 октября: пасмурно, возможен снег

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! А вы уже поменяли резину? Лучше сделать это заранее - на следующей неделе в шиномонтажках, скорее всего, будут очереди. Ведь уже сегодня, 21 октября, и ночью, и днем синоптики прогнозируют снег.

По данным Удмуртского Гидрометцентра, днем будет +2…+4 градуса, ночью 0…+2 градуса. Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/c. И ночью, и днем может идти мокрый снег.

По данным сервиса Яндекс погода днем будет 0…+2 градуса, ночью -1 градус.

Желаем вам отличного дня!

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