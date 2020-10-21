Глава Удмуртии: в Год села нужно сосредоточить усилия на развитии районов

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20 октября во время прямого эфира в социальных сетях Александр Бречалов сказал, что 2021 год в Удмуртии станет Годом села.

- Несмотря на пандемию, сельское хозяйство показывает рост практически по всем направлениям. Удмуртия остается в пятерке лидеров России по производству молока и полностью обеспечивает себя молоком, мясом, яйцом. Продукция предприятий Удмуртии представлена не только в большинстве регионов России, но и в десятке зарубежных стран, - сказал Александр Бречалов.

Глава Удмуртии также напомнил о том, в нашем регионе каждый третий - житель села. И люди не уезжают в города, а остаются работать на крепких предприятиях с достойной зарплатой. Поэтому районы нужно развивать еще больше.

- Основные задачи на следующий год: развитие экономики, поддержка бизнеса, привлечение инвестиций и развитие инфраструктуры в районах, - сказал он.

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