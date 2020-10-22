Погода в Ижевске на 22 октября: пасмурно и снова небольшой снег Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Обрадовались приходу первого снега вчера? Все поделились приходом зимы в социальных сетях? Кто не успел сделать фотографии первого снега вчера, не расстраивайтесь - сможете сделать это сегодня.

По данным сайта GISMETEO, днем нас ожидает температура в пределах 0...+2 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-11 м/c. Солнце будет прятаться за облаками. Пройдет небольшой снег.

Ночью столбик термометра опуститься ниже нуля. Температура составит -1...-2 градуса. Ветер утихнет и его скорость будет составлять 3-7 м/c. Ночью так же можно ожидать снежных осадков.

Желаем вам отличного дня! Одевайтесь теплее.

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