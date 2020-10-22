На дорогах Ижевска появятся новые знаки Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Ижевске появятся новые дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В нескольких местах города появится знак «Остановка запрещена». Так новое ограничение будет введено на участке между домами №103 и №105 по улице Щорса. Также на проезде вдоль здания №8б по улице Кирова. На участке от Новой Восьмой до Щорса, который находится на Смоленской, появится не только новый знак, но и парковка. По улице Репина напротив дома №11 на Авангардной его дополнят табличкой «Время действия». Ограничения буду действовать с 22:00 до 6:00. Пешеходную зону оборудуют на проезде Милиционной между домами №4 и №4а, поэтому там также появится знак «Остановка запрещена».

По улице 9 Января теперь нельзя будет прокатиться, разогнавшись больше 50 км/ч. Максимальная скорость будет ограничена на участке от Ворошилова до Дзержинского.

Движение по полосам введут по проспекту Калашникова. Дорожный знак установят перед пересечением с улицей Молодежная по направлению от улицы Союзная.

К тому же нерегулируемый пешеходный переход через ул. Автозаводская от перекрестка с круговым движением в сторону ул. Барышникова перенесут.

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