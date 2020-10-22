125 новых заболевших коронавирусом зарегистрировано в Удмуртии Фото: pixabay.com

Сегодня, 22 октября в республике выявили еще 125 зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртии.

Вылечились и были выписаны 149 человек. 3 человека скончалось. Два пациента старшего возраста - женщина 85 лет и мужчина 74 лет. А также женщина 46 лет.

За время пандемии в Удмуртии коронавирусной инфекцией заразилось 7 890 человек. 5 684 человек вылечились. Зарегистрировано 138 летальных случая.

5 145 исследований на коронавирус провели за последние сутки. За все время был сделан 463 241 тест.

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