«Ижсталь» увеличила экспорт в страны СНГ

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») за 9 месяцев 2020 года отгрузил в страны СНГ около 26 тыс. тонн металлопродукции, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Завод экспортирует сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту.

Почти 46% экспортных поставок предприятия в СНГ приходится на Республику Беларусь, где металл «Ижстали» поставляется МАЗу, Минскому тракторному заводу, Гомсельмашу, а также еще более 20 предприятиям автопрома, сельхозмашиностроения, станкостроения, инструментальным заводам. Кроме Беларуси, продукция завода отгружается в Казахстан, Азербайджан, Армению, Узбекистан, Киргизию.

Также «Ижсталь» экспортирует металлопродукцию во Францию, Германию, Бельгию, Чехию, Латвию, Литву, Турцию, Сингапур, США. Большинство поставок осуществляется через «Мечел Сервис Глобал» – международную сбытовую компанию Группы «Мечел».

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