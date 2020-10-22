«10-летний ребенок называл его другом»: следователь рассказала подробности дела педагога-педофила из Удмуртии

Жертвами учителя стали десять мальчиков Фото: pixabay.com

7 сентября этого года вынесли приговор учителю, который совершал насильственные действия сексуального характера по отношению к детям. Его жертвами стали десять мальчиков в возрасте от 8 до 17 лет. Следователь следственного отдела по Устиновскому району Ижевска Екатерина Балобанова рассказала «Комсомолке» подробности дела.

К учителю в гости постоянно ходили дети

38-летний Андрей Петрович (имя изменено. — Прим. ред.) работал тьютором в школах и помогал детям вести проекты.

Коллеги описывают его как наивного, искреннего и доброго человека. Родители и дети до сих пор не верят, что замечательный педагог мог совершать преступления против половой неприкосновенности подростков.

— Андрей Петрович был очень хорошим психологом, ладил с детьми. Когда мы опрашивали свидетелей, один десятилетний мальчик сказал, что преподаватель был ему другом, — говорит следователь.

Ребята, ставшие жертвами, в основном были из неблагополучных семей, кто-то просто не ладил с родителями. Поэтому они шли к понимающему педагогу, который и на планшете разрешить поиграть и урок прогулять у него в кабинете. Подростки даже ходили к нему в гости.

— У детей был условный сигнал: если около подъезда стоит велосипед, значит, Андрей Петрович дома. Он видел в окно, что пришли подростки, и спускался за ними. Они вместе поднимались на лифте, но учитель просил их выйти раньше: боялся, что соседи заметят, — рассказывает следователь.

В доме у педагога дети ели, играли на планшете. Он показывал им японские мультики и порнографические фильмы. Иногда учитель уходил с кем-то из детей в другую комнату. Там он лез целоваться и обниматься, трогал за половые органы. Другие дети предполагали, что они либо занимаются проектами, либо смотрят что-то на планшете. Зачастую Андрей Петрович совершал подобные действия в отношении одного ребенка несколько раз, но подростки продолжали приходить в гости, несмотря на домогательства.

Все вскрылось после жалобы одного из школьников 12-13-ти лет. Он рассказал маме, что педагог трогал его за половые органы. Женщина обратилась в правоохранительные органы. После этого следователи начали общаться с другими учителями, одноклассниками ребенка и таким образом нашли остальных пострадавших — десять мальчиков в возрасте от 8 до 17 лет. В отношении самого старшего ребенка Андрей Петрович совершал сексуальное насилие.

Лишение свободы на 21 год

Учителя приговорили к лишению свободы на срок 21 год с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью. Ему поставили диагноз «педофилия», поэтому мужчина должен принудительно наблюдаться у психиатра.

Кстати, Андрей Петрович сам из Ижевска, но какое-то время жил в одной из деревень Воткинского района с женщиной и ее сыном. И в отношении этого мальчика он не совершал никаких противоправных действий. Даже после расставания сохранил хорошие отношения с сыном сожительницы. Следователь подчеркивает: в отношении этого ребенка Андрей Петрович не совершал противоправных действий. Его жертвами были ученики как в деревне, так и в Ижевске.

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