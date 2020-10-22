Стало известно, что смотрят жители Удмуртии в период пандемии

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Ограничения в период самоизоляции вызвали повышенный интерес к мобильному телевидению. Жители Удмуртии в этом году стали чаще посещать онлайн-кинотеатры. Общее число зрителей таких показов в Республике выросло на 30%. Чаще всего наш регион смотрит в Сети культовые сериалы прошлых лет – «Игра Престолов» и «Друзья». Выбор в их пользу сделал каждый второй пользователь сервиса МегаФон ТВ.

Аналитики МегаФона выяснили, что смотрят жители Удмуртии, изучив статистику просмотров в собственном онлайн-кинотеатре.

При выборе многосерийных лент в Республике в основном отдают предпочтение жанру комедии и драма – 69%. В список самых востребованных сериалов наряду с признанными шедеврами - «Игрой Престолов» и «Друзьями» также вошли «Гранд», «Содержанки» и «Чики».

В фильмах, наоборот, больше склоняются к фантастике и боевикам (40%). Самые популярные для просмотров: «Джокер», «Соник в кино», «Ford против Ferrari», «Плохие парни навсегда» и «Союз спасения».

В период пандемии в нашем регионе вырос интерес к развлекательным онлайн-сервисам. В среднем сегодня на одного зрителя МегаФон ТВ в Удмуртии приходится порядка 12 сериалов. По приросту аудитории онлайн-телевидения в этом году наша Республика вошла в первую пятерку среди регионов России», - отмечает директор МегаФона в Удмуртии Валерий Ханжин.

На МегаФон ТВ доступно свыше 5000 фильмов и 1000 сериалов, смотреть которые можно с компьютера, смартфона или планшета, Smart TV, Android TV или Apple TV. В новом сезоне абонентов сервиса ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.

*смарт тв, андроид тв, эпл тв

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