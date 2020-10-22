В Удмуртии закончился пожароопасный сезон

Фото: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики

С 19 октября пожароопасный сезон 2020 года считается закрытым. Соответствующий приказ подписало Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР.

Ведомство сообщает, что в этом году зафиксировано 20 лесных пожаров. Общая площадь пострадавших территорий составила 1,7069 гектар. Также в республике в 9 пожарах сгорело 14,4852 гектар полей.

Важно отметить, что спасатели в этом году не допустили ни одного крупного возгорания в лесах Удмуртии. А средний показатель площади возгорания является одним из самых низких по Приволжскому федеральному округу.

19 октября началась подготовка служб к новому пожароопасному сезону 2021 года.

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