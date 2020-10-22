В Удмуртии мальчик напал с молотком на бабушку и дедушку Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике

19 июля 2020 года 15-летний житель Каракулинского района напал на 66-летнюю бабушку и 72-летнего дедушку. Пьяный он ворвался в дом к пожилым родственникам и стал избивать их молотком. После чего похитил у пенсионеров 14 443 руб.

Избитых старичков экстренно доставили в больницу в Ижевск. Их удалось спасти, и они выжили.

Сотрудники полиции задержали парня в тот же день и посадили в СИЗО.

Уголовное дело расследовал межрайонный отдел СК по республике. Чтобы собрать нужные доказательства вины подростка сотрудники осмотрели дом, допросили свидетелей и самих потерпевших. Также была проведена судебная экспертиза, в том числе психолого-психиатрический осмотр подростка.

Сейчас деньги у 15-летнего жителя республики изъяли и вернули владельцам. Уголовное дело направленно в прокуратуру, откуда оно будет передано в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета Удмуртии. Мальчик свою вину признаёт и раскаивается. Ему грозит срок до 10 лет лишения свободы.

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