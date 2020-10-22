Прогуливающийся по проезжей части пенсионер из Ижевска умер под колёсами автомобиля

Пенсионер умер под колёсами автомобиля около Аэропорта в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Пенсионер умер под колёсами автомобиля около Аэропорта в Ижевске

В ночь с 21 на 22 октября на 10 км трассы «Ижевск – Аэропорт» Завьяловского района, 44-летний водитель сбил 69-летнего пешехода.

Автомобиль «Форд-Фокус» ехал ночью по дороге. Он не заметил пенсионера, который шёл прямо по проезжей части в попутном направлении.

От удара пешеход скончался. Пресс-служба 1 отдела УГИБДД по УР сообщает, что мужчина передвигался в тёмное время вблизи проезжей части без световозвращающих элементов на одежде. Их наличие могло бы спасти ему жизнь.

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