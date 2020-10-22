Карта распространения коронавируса на 22 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: Амир Закиров
На утро 22 октября 125 новых коронавирусных пациентов зафиксировали в Удмуртии. 149 человек вылечились и и были выписаны. Три человека, к сожалению, скончались.
За всё время пандемии в Удмуртии зарегистрировано 7 890 случаев забоевания коронавирусной инфекцией. 5 684 человек выздоровели. Зафиксировано 138 летальных случая.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 3841
Воткинск - 378
Глазов - 345
Можга - 441
Сарапул - 245
Алнашский район - 206
Балезинский район - 115
Вавожский район - 83
Воткинский район - 99
Глазовский район - 63
Граховский район - 57
Дебесский район - 38
Завьяловский район - 548
Игринский район - 128
Камбарский район - 37
Каракулинский район - 45
Кезский район - 80
Кизнерский район - 67
Киясовский район - 55
Красногорский район - 108
Игринский район - 128
Камбарский район - 37
Каракулинский район - 44
Кезский район - 79
Кизнерский район - 65
Киясовский район - 55
Красногорский район - 105
Малопургинский район - 192
Можгинский район - 112
Сарапульский район - 92
Селтинский район - 56
Сюмсинский район - 37
Увинский район - 134
Шарканский район - 113
Юкаменский район - 38
Якшур-Бодьинский район - 76
Ярский район - 46
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