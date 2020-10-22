Карта распространения коронавируса на 22 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: Амир Закиров

На утро 22 октября 125 новых коронавирусных пациентов зафиксировали в Удмуртии. 149 человек вылечились и и были выписаны. Три человека, к сожалению, скончались.

За всё время пандемии в Удмуртии зарегистрировано 7 890 случаев забоевания коронавирусной инфекцией. 5 684 человек выздоровели. Зафиксировано 138 летальных случая.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 3841

Воткинск - 378

Глазов - 345

Можга - 441

Сарапул - 245

Алнашский район - 206

Балезинский район - 115

Вавожский район - 83

Воткинский район - 99

Глазовский район - 63

Граховский район - 57

Дебесский район - 38

Завьяловский район - 548

Игринский район - 128

Камбарский район - 37

Каракулинский район - 45

Кезский район - 80

Кизнерский район - 67

Киясовский район - 55

Красногорский район - 108

Игринский район - 128

Камбарский район - 37

Каракулинский район - 44

Кезский район - 79

Кизнерский район - 65

Киясовский район - 55

Красногорский район - 105

Малопургинский район - 192

Можгинский район - 112

Сарапульский район - 92

Селтинский район - 56

Сюмсинский район - 37

Увинский район - 134

Шарканский район - 113

Юкаменский район - 38

Якшур-Бодьинский район - 76

Ярский район - 46

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