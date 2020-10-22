В Удмуртии заброшенную церковь жители восстанавливают своими силами

Неравнодушные жители Удмуртии решили восстановить заброшенный храм в селе Кулюшево Каракулинского райоа Фото: Алена Селезнева

Неравнодушные жители Удмуртии решили восстановить заброшенный храм в селе Кулюшево Каракулинского района. Уже несколько лет они своими силами проводят реконструкцию старинного 200-летнего здания.

Георгиевская церковь является уникальным памятником регионального значения. Ее оформление выполнено в стиле русского классицизма с чертами барокко. До сих пор внутри сохранились некоторые фрески и лепнины.

Когда её построили в 1819 году, она стала одним из основных храмов для прихожан всего района и соседних деревень. Однако в условиях НЭПа её стали использовать как склад для зерна. После чего её перестали посещать верующие и здание было заброшено.

Инициативную группу по сохранению церкви собрал ижевчанин Игорь Шестаков. В Кулюшево прошло его детство. В этом селе он ходил в школу. Поэтому к судьбе храма в родных местах он не остался равнодушным. Теперь жители Удмуртии всеми силами пытаются сохранить памятник, до тех пор, пока не станет понятно кто может восстановить объект.

Сейчас Игорю помогают 6 человек. Это его супруга Анастасия, друг Андрей Шушков, ижевчанки Светлана Выдрина, Ольга Фролова и Анжелика Тощевикова и местный житель Кулюшево Виталий Сыропятов.

Молодые люди установили в церкви новый колокол. По их подсчётам на полное восстановление памятника понадобится более 10 млн рублей.

Никаких официальных благотворительных сборов средств на восстановление не организованно. Однако главный герой говорит, что от помощи они никогда не откажутся. При это денежный вопрос здесь не главный, нужны и рабочие руки. Все подробности о восстановлении церкви можно найти в группе «ВКонтакте» – «Восстановление Георгиевской церкви в Кулюшево». https://vk.com/vosstanovleniegeorgcerkvi

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