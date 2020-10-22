У пенсионерки из Ижевска украли 70 тысяч рублей Фото: Ульяна Колмогорова

70 тыс рублей украли у пенсионерки мошенники в Ижевске. Злоумышленники ещё на свободе.

В ходе расследования МВД по УР было установлено, что в сентябре 2020 года 62-летняя ижевчанка позвонили с неизвестного номера. Голос в трубке сообщил, что ей хотят вернуть деньги, которые она вложила в «финансовую пирамиду» в 90-х.

Мошенники сказали, что для получения выплаты ей нужно назвать все данные карты, а также код, который пришёл в СМС. Женщина доверилась им и всё сделала. С её счета списали все деньги.

Полиция возбудила уголовное дело, сообщается пресс-службой МВД по республике. Финансовый ущерб, нанесённый пенсионерке, оценили, как значительный. Наказание за такое преступление предполагает срок до 5 лет лишения свободы.

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