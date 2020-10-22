Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 22 октября 2020 года: 125 новых случаев заболевания и 50 аппаратов ИВЛ Фото: Амир Закиров

На утро 22 октября в Удмуртии выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусом Выздоровели и были выписаны 149 пациентов. Три человека, к сожалению, скончались.

5 145 тестов проверили за последние сутки в республике. За весь период было проведено 463 241 исследование.

Всего на 21 октября в республике 7 890 зарегистрированных случаев заболевания.

Карту распространения вируса по районам можно посмотреть по ссылке.

В республику поступает новое медицинское оборудование. 50 передвижных аппаратов ИВЛ появятся в самых крупных ковид-центрах Удмуртии. В общем за 2020 год в регионе обновили более 1000 тыс единиц техники в больницах.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации кинотеатры в республике остаются закрытыми. Поэтому люди чаще стали смотреть фильмы в онлайне. Выяснили какие картины стали самыми популярными у жителей нашей республики.

Недавно мы уже рассказывали, что дети и подростки стали более подвержены новой инфекции. Для тех, кто волновался появились ответы пять главных вопросов о коронавирусе у детей и подростков.

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