Погода в Ижевске на 23 октября: мокрый снег и гололедица

Сегодня снова будет идти снег Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Зима продолжает наступать. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» расскажет о погоде на день.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, 23 октября температура воздуха составит 0…+2 градуса. Местами пройдет небольшой мокрый снег. Утром на дорогах гололедица, поэтому автомобилистам стоит быть особенно аккуратными. Ветер юго-восточный, 6 — 11 м/с.

Данные сервиса «Яндекс. Погода» такие же: сервис прогнозирует температуру воздуха 0…+1 и снег.

Ранее мы делились с вами фотографиями первого снега.

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