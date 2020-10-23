Есть вопрос: появится ли светофор на перекрестке ул. Орджоникидзе и ул. Карла Либнехта в Ижевске?

В этом году появится светофор на улице Дзержинского Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ижевчане интересуются, появится ли светофор на перекрестке улиц Карла Либнехта и Орджоникидзе. Такой вопрос задал Игорь во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+). Он отметил, что перекресток довольно опасный.

— Вопрос рассматривали недавно на координационном совете по безопасности дорожного движения. В текущем году появится только один светофор: на улице Дзержинского около «Былины». В следующем году, если будут средства, поставим и на перекрестке Орджоникидзе — Карла Либнехта, — прокомментировал во время прямого эфира главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства Марат Чемалтынов.

Он также отметил, что на светофорах, которые установили в этом году, собираются поставить кнопки. Их сделают в рамках экономии по торгам. Они могут появиться на новых светофорах по ул. Пушкинской, Союзной и 40 лет Победы.

Послушать эфир можно по ссылке.

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