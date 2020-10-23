Школьники из Удмуртии примут участие во всероссийском мюзикле Фото: pixabay.com

Три школьника из Удмуртии примут участие во всероссийском мюзикле «Большая перемена». Кастинг на роли в постановке прошла ижевчанка Ксения Пономаренко и два жителя Глазова – Степан Бушмакин и Руслан Бяков.

Напоминаем, заявки на участие начали принимать 28 марта 2020 года. Школьники со всей страны присылали видео, где демонстрировали свои таланты. Всего ребятам предстояло пройти 5 этапов кастинга.

И вот недавно объявили актерский состав, который определило жюри. В его состав входили такие известные люди, как Николай Цискаридзе, Владимир Макшаков и Павел Занозин.

Сейчас ребята находятся на репетициях в Москве. Премьера состоится в столице страны в ноябре, сообщает молодежный центр Удмуртии.

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