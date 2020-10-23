12 учителей из Удмуртии вошли в число лучших во всероссийском конкурсе Фото: Константин ИВШИН

12 педагогов образовательных учреждений Удмуртской Республики победили во всероссийском конкурсе «Золотая тысяча». В нем приняли участи лучшие учителя всех регионов страны.

От нашего региона премию получили учителя начальных классов - Камашева Елена Михайловна, Корепанова Татьяна Германовна, Марголина Ирина Васильевна, Микрюкова Елена Николаевна и Чиркова Нина Михайловна. Отличились преподаватели истории и обществознания - Арасланов Рамис Рафисович, Причинина Анжелика Вячеславовна и Худякова Мария Сергеевна. Также в число лучших вошли учитель химии Загребина Анастасия Павловна, преподаватель географии Черных Елена Владимировна, педагог по физической культуре Зайцева Татьяна Викторовна и учитель математики и информатики Камалов Ренат Рифович.

Напомним, для участия в конкурсе было необходимо предоставить портфолио, подробно рассказать о своей профессиональной деятельности, а также представить авторскую методичку в сфере образования.

Итоги конкурса подводили в Министерстве просвещения России. Учителей наградили федеральными премиями за достижения в педагогической деятельности. А также они получили доступ к виртуальной библиотеке, где собрана коллекция современной литературы в сфере образования и бизнеса.

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