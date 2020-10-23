Ижевчанка перевела мошенникам 20 тысяч рублей через поддельный сайт авиабилетов Фото: Амир Закиров

Жительница Ижевска перевела 20 тысяч рублей мошенникам. Женщина покупала авиабилеты до Москвы и была уверенна, что пользуется официальным сайтом крупной компании. Однако деньги она заплатила, а билеты так и не получила.

41-летняя женщина подождала ещё 4 дня. Снова проверила счёт свой карты, с которой были списаны деньги. И убедившись в том, что она попалась в ловушку мошенников, отправилась в полицию.

Там пострадавшей объяснили, что она воспользовалась фишинговым, т.е. поддельным сайтом. И возбудили уголовное дело. Сейчас мошенников разыскивают, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской республике.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

12 учителей из Удмуртии вошли в число лучших во всероссийском конкурсе