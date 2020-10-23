Ижевчанка перевела мошенникам 20 тысяч рублей через поддельный сайт авиабилетов
Фото: Амир Закиров
Жительница Ижевска перевела 20 тысяч рублей мошенникам. Женщина покупала авиабилеты до Москвы и была уверенна, что пользуется официальным сайтом крупной компании. Однако деньги она заплатила, а билеты так и не получила.
41-летняя женщина подождала ещё 4 дня. Снова проверила счёт свой карты, с которой были списаны деньги. И убедившись в том, что она попалась в ловушку мошенников, отправилась в полицию.
Там пострадавшей объяснили, что она воспользовалась фишинговым, т.е. поддельным сайтом. И возбудили уголовное дело. Сейчас мошенников разыскивают, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской республике.
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