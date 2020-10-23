Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 23 октября 2020 года: 123 новых случаев заболевания и 585 млн на льготные лекарства Фото: Амир Закиров

На утро 23 октября в Удмуртии выявлено 123 новых случая заражения коронавирусом Выздоровели и были выписаны 143 пациента. Три человека, к сожалению, скончались.

5 154 теста проверили за последние сутки в республике. За весь период было проведено 468 395 исследование.

Всего на 22 октября в республике 8 013 зарегистрированных случаев заболевания.

Карту распространения вируса по районам можно посмотреть по ссылке.

У пациентов с коронавирусом могут обострятся хронические и другие заболевания. В Удмуртии выделили 585 млн рублей на закупку льготных лекарств. К тому же теперь препараты можно будет получать на 3 и 6 месяцев, а не только на месяц как раньше.

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