Погода в Ижевске на 26 октября: небольшой снег и до +3°С

Ожидается мокрый снег Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! Вот и началась новая рабочая неделя. Надеемся, вы успели как следует отдохнуть и набраться сил. О том, чем природа удивит нас сегодня, расскажет наш прогноз погоды в Ижевске.

На календаре понедельник, 26 октября. Синоптики Удмуртского гидрометцентра днем обещают +1…+3°С. Небо будет облачным, с небольшими осадками в виде мокрого снега. Ветер достигнет 9-14 м/с.

Ночью температура понизится до -1…-3°С.

Будьте осторожны: ночью и утром на дорогах Удмуртии ожидается гололедица.

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