Бассейны в садиках и школах и новый театральный двор: завершены 17 проектов по благоустройству в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

17 проектов, которые победили на конкурсе инициативного бюджетирования в 2020 году уже завершены. Всего было принято 27 инициатив жителей Ижевска. Ещё 10 новых объектов должны появится до конца года. Например, в ноябре в школе №78 откроется бассейн.

Напомним, в рамках проекта уже построили детские площадки во дворах дома № 167 по улице Коммунаров и №37 на улице Ключевой поселок.

Также появились бассейны в детском саду №171 и в школе №80 завершен ремонт бассейнов.

Благодаря инициативным ижевчанам оборудовали несколько спортивных площадок. Они появились в микрорайоне Радужный, у Школы юных летчиков, в школе №49, №50 и №88.

«Зелёный щит» высадили вдоль улицы Берша. Там теперь растёт 141 ясень.

По инициативе родителей проведена замена окон в детских садах №266 и №90.

Жители дома №103 на улице Красногеройская расширили проезжую часть, поставили новые бордюры, шлагбаум. Также обустроили парковку для машин инвалидов, которые проживают в этом дворе.

В Ижевске в школе № 63 появилось место досуга. Зал для творческих встреч отремонтировали и установили новую технику. Также теперь жители Ижевска могут отдохнуть в двух облагороженных пространствах в Октябрьском районе. А ещё преобразился новый театральный двор около «Молодого человека».

Для школы №5 закупили ноутбуки и телевизоры для обучения.

К 90-летию Воздушно-десантных войск у Дворца детского творчества открылся мемориальный комплекс «Слава ВДВ».

Сейчас начался третий республиканском конкурсе инициативного бюджетирования «Наша инициатива». Заявки может подать каждый желающий.

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