Объем производства молока, мяса и яиц увеличился в Удмуртии в 2020 году

Объём производства молока, мяса и яиц увеличился в Удмуртии в 2020 году Фото: Архив «КП» в Ижевске

С начала 2020 года В Удмуртии рост объемов производства продукции животноводства вырос по сравнению с прошлым годом. Прирост изготовления молока составил 104,8%, пищевых яиц - 100,1% скота и птицы на убой - 105%.

Так фермы изготовили 664,5 тысячи тонн молока. К примеру, в прошлом году эта цифра была на 30,1 тысячи тонн меньше. Т.е. объем производства вырос на 4,8%.

Скота и птицы на убой произведено 113,7 тысячи тонн. Прирост объема составляет 5%. Эта цифра больше прошлогодней на 5,4 тысячи тонн.

Яиц больше, в сравнении с 2019 годом, на 621 тысячу штук. В 2020 году получили 832 млн штук.

Этот уровень производства говорит о дальнейшем стабильном развитии отрасли региона, сообщается Министерством сельского хозяйства России.

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