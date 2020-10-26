Пьяный бездомный сгорел в заброшенном доме в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

23 октября ночью в садовом доме на СНТ «Железнодорожник» случился пожар. Там нашли тело бездомного мужчины. Выяснилось, что он был пьяный.

Следственные органы узнали, что дом принадлежит 63-летнему ижевчанину. Однако стало понятно, что на дачу он давно не ездит, и дом фактически является заброшенным. Конечно, этот участок облюбовали бездомные. Один из них там поселился.

По одной из версий он находился в состоянии алкогольного опьянения и сжег дом. Однако точная причина пожара на данный момент неизвестна, сообщает СК по Удмуртии.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов осматривают постройку и опрашивают соседей. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Также выясняется личность бездомного мужчины.

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