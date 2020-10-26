Подростка осудят за нападение с ножом и монтировкой на семейную пару в Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В поселке Игра в ночь с 8 на 9 августа подросток влез в дом односельчан. Он хотел украсть у семейной пары деньги. 16-летний парень напал на спящих хозяев. Женщину ударил ножом в лицо и шею. А мужчину начал избивать монтировкой.

40-летний хозяин дома смог дать отпор подростку с оружием. Парень тут же сбежал.

Однако по горячим следам был пойман сотрудниками Росгвардии. На мальчика завели уголовное дело. В его рамках провели судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой подросток был признан невменяемым.

Дело направленно в суд, сообщает СК по Удмуртии. С учётом его состояния будет рассмотрено помещение подозреваемого на принудительное лечение.

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