Жители Удмуртии могут выиграть 50 тысяч рублей

.

Датабанк разыграет 50 тысяч рублей между владельцами своих банковских карт. Праздничная акция приурочена к 30-летию старейшего коммерческого банка Удмуртии и призвана стать настоящим подарком для всех его друзей как в нашей республике, так и за её пределами.

Шанс выиграть главный приз конкурса есть у каждого клиента Датабанка, который в период с 5 октября по 1 ноября текущего года оплачивал свои покупки на сумму от 1 тысячи рублей банковской картой. Обладателя 50 тысяч рублей определят путем случайной выборки 5 ноября.

Но это ещё не всё! Каждую неделю между клиентами, совершающими покупки по картам банка на сумму от 500 рублей, разыгрываются призы в 1 тысячу рублей. Участвуйте в акции, оплачивая свои обычные покупки картой Датабанка, и становитесь одним из 10 счастливчиков, получивших денежный приз. Первые розыгрыши еженедельного приза состоялись 15 и 22 октября, еще два пройдут 29 октября, а также 5 ноября. Так что, время встать в ряд победителей акции еще есть!

Отметим, что сумма выигрыша будет переведена на банковскую карту, с которой была совершена победная покупка. Оплачивайте любые товары и услуги* офлайн или в интернет-магазинах и становитесь участником розыгрыша. С подробной информацией о правилах акции, сроках ее проведения, призах и порядке их получения можно ознакомиться на сайте Датабанка.

*из категорий: «розничные магазины», «магазины одежды», «личные услуги», «автомобили и транспортные средства».

Возрастное ограничение 18+

Организатор акции - АО «Датабанк», лицензия ЦБ РФ №646,

ОГРН 1021800000090

426076 УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 30.

www.databank.ru, т. 8-800-301-91-91

На правах рекламы