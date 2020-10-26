Удмуртия занимает второе место по результатам реализации нацпроекта Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Удмуртия вошла в тройку лидеров по России среди регионов по реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». На втором месте наша республика оказалась благодаря мероприятиям в рамках «Адресной поддержки повышения производительности труда на предприятиях».

Так, оптимизация в рамках нацпроекта прошла на 15 предприятиях нашего региона. Они показали высокие результаты. Например, производительность труда выросла с 25% до 150%. Сокращение времени обработки производственных процессов увеличилось на 88%. А также некоторые компании смогли увеличить зарплату своих сотрудников на 5%. И в целом объем производства после оптимизации вырос на 30%.

- Министерством непрерывно проводится работа по привлечению предприятий - участников нацпроекта. На текущий момент 38 предприятий являются участниками нацпроекта. Также хотелось бы отметить, что на 302% выполнен показатель по количеству обученных сотрудников предприятий-участников инструментам повышения производительности труда предприятий под региональным управлением (РЦК) и на 128% выполнен показатель по количеству обученных сотрудников предприятий-участников инструментам повышения производительности труда предприятий, реализующих проект самостоятельно, - прокомментировал министр промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарев.

За результатами нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Удмуртии следит региональный центр компетенций, сообщает пресс-служба правительства республики.

Напоминаем, места в рейтинге распределялись по нескольким критериям. Оценивались показатели уровня удовлетворенности работой РЦК, выполнения графика реализации мероприятий проектов, выполнения плана по количеству завершенных проектов и другим.

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