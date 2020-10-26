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Делегация из Удмуртии примет участие во Всероссийском экологическом форуме

Республику представит Удмуртский государственный университет
Анна Митрофанова
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Делегация из Удмуртии примет участие во Всероссийском экологическом форуме

Делегация из Удмуртии примет участие во Всероссийском экологическом форуме

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Делегация Удмуртского государственного университета представит нашу республику во II Всероссийском научно-общественном форуме «Экологический форсайт». Он пройдет с 26 по 28 октября в Саратове.

Основная программа включает в себя проведение всероссийской научно-практической конференции, тема которой - «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения». Также делегаты со всей России смогут принять участие в конкурсе научно-исследовательских работ молодых ученых «Экологические проблемы антропогенно-нарушенных территорий (ЭПАНТ): обработка, утилизация и рециклинг отходов I-II классов опасности, обеспечение экологической безопасности». Также состоится конкурс социальной экологической рекламы.

На форуме участники обсудят проблемы экологии в наше время. С этой целью для делегаций проведут множество мероприятий. Состоится круглый стол для студенческой молодежи. А также будет организовано общение с ведущими учеными, общественными деятелями и учителями экологии.

Уже сейчас для участия в форуме зарегистрировались более 200 участников из Саратова, Самары, Ижевска, Иркутска, Казани, Кирова, Уфы, Пензы, Ульяновска, Пскова, Белгорода, Санкт-Петербурга и Москвы, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

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