Волонтёры Удмуртии прошли в финал Всероссийского конкурса Фото: Амир Закиров

Два проекта, представленных волонтёрами из Удмуртии, прошли в финал всероссийского конкурса лучших волонтерских инициатив «Доброволец России — 2020». Лучшие работы участников получат гранты на реализацию.

Один из проектов ещё в 2017 году придумала ижевчанка Елизавета Перминова. Он называется «#бабушкинописьмо». Помимо самой Лизы и еще трех волонтеров, участие в рассылке поздравительных открыток и проведении благотворительных концертов принимают «Бабушки из Бураново». Грантовые средства они планируют потратить на типографские расходы, съемку видеороликов и на канцтовары для мастер-классов, сообщается на сайте конкурса. Второй проект, который представляет Удмуртию на конкурсе называется «Пожарный — это призвание!». Его организовал Иван Шкляев из Дебес. Парень хочет развивать клуб добровольных пожарных, которые будут заниматься профилактикой и ликвидацией возгораний.

Полученные в конкурсе деньги планируют направить на обеспечение добровольцев материально-техническим оборудованием. Также в рамках конкурса была специальная номинация «Доброе дело». В финале оказалась Полина Баженова из Удмуртии. Она рассказала историю о 8-летнем мальчике-герое. В декабре 2015 года Данил Тронин вытащил своего друга из холодной воды. Сейчас жюри оценивать проекты и выбирает лучшие. Также ведётся народное голосование. Оно будет закрыто 13 октября.

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