Погода в Ижевске 28 октября: ясно и гололедица на дорогах Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Радуемся приходу середины рабочей недели. Как говорится, среда - это маленькая пятница. Рассказываем будем ли мы наслаждаться погодой за окном сегодня.

По данным сервиса «Яндекс.Погода» уже с утра нас будет радовать солнце. Воздух прогреется до +2 градусов.

Днём также будет ясно и температура составит +3°…+5°. Ветер юго-западный 3,9 м/с.

А к ночи ожидается похолодание. Столбик термометра опуститься до нулевой отметки. Ветер не поменяет ни своего направления, ни скорости.

Закатным солнцем можно будет полюбоваться в 16:53. Луна сейчас находится с растущей фазе.

Гидрометцентр Удмуртии предупреждает, что ночью и утром местами на дорогах ожидается гололедица.

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